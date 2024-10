Hummels bei Rom-Niederlage erneut ohne Einsatz

Mats Hummels muss weiter auf sein Debüt bei seinem neuen Klub AS Rom warten. Der Weltmeister von 2024 saß auch beim 0:1 (0:0) im Heimspiel gegen Meister Inter Mailand 90 Minuten auf der Bank. Der 35 Jahre alte Hummels war am 4. September zur Roma gewechselt, seither spielte er in sieben Pflichtspielen keine einzige Minute.