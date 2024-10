Hummels "tadellos", aber weiter ohne Einsatz für Rom

Mats Hummels wartet weiter auf sein Debüt beim italienischen Erstligisten AS Rom. Der Weltmeister von 2014 saß auch beim Europa League-Duell gegen Dynamo Kiew (1:0) am Donnerstagabend 90 Minuten auf der Bank und hat weiterhin keine Minute im AS-Trikot auf dem Feld absolviert. Der 35-Jährige war am 4. September ablösefrei von Rom verpflichtet worden. Zuvor war sein Vertrag beim Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund ausgelaufen.