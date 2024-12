Hummels und Rom siegen erstmals unter Ranieri

Der einstige Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat mit der AS Rom den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri gefeiert. Am Samstagabend gewann das Team aus Italiens Hauptstadt gegen US Lecce mit 4:1 (1:1), es war der vierte Auftritt mit Ranieri an der Seitenlinie. Zuletzt hatte die Roma Ende Oktober gewonnen, damals noch unter Ex-Coach Ivan Juric.

Erst Ranieri setzt nun dauerhaft auf Hummels, wettbewerbsübergreifend stand der Deutsche am Samstag zum dritten Mal in Folge in der Startelf: Nach seinen Rückenproblemen zuletzt im Spiel gegen Atalanta Bergamo (0:2) war Hummels rechtzeitig fit geworden, er kam im Zentrum der Dreierkette zum Einsatz und wurde in der 81. Minute ausgewechselt - das Spiel war da bereits entschieden.

Alexis Saelemaekers (13.), Gianluca Mancini (59.), Niccolo Pisilli (66.) und Manu Kone (86.) trafen für Rom, Nikola Krstovic (40.) hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter ausgeglichen. Rom kletterte damit auf Rang elf der Serie A, Lecce bleibt als 16. ganz nah dran an den Abstiegsplätzen.