Hundebiss in Genitalbereich: Pérez in Krankenhaus

Schmerzhafter Zwischenfall: Der spanische Fußball-Profi Carles Pérez ist nach einem Hundebiss in den Genitalbereich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte sein griechischer Klub Aris Thessaloniki, an den der 27-Jährige derzeit vom spanischen Erstligisten Celta Vigo ausgeliehen ist, gegenüber der spanischen Zeitung Marca.

Medienberichten zufolge war Pérez mit seinem eigenen Hund spazieren. Als dieser von einem anderen Hund angegriffen wurde, ging der Spanier dazwischen - und wurde dabei in den Intimbereich gebissen. Im Krankenhaus wurde er dann mit sechs Stichen genäht, sein Zustand soll nicht ernst sein. Für das Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League am Donnerstag (20.15 Uhr) gegen Aras Nachitschewan aus Aserbaidschan soll Pérez aber nicht zur Verfügung stehen.