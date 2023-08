Hype um Duell mit Messi: Mukhtar findet "das alles unreal"

Anzeige

Hany Mukhtar möchte seinen "Titel" als wertvollster Spieler der Major League Soccer trotz der Konkurrenz durch Weltfußballer Lionel Messi erfolgreich verteidigen. "Ich hoffe natürlich, dass ich die Auszeichnung erneut erhalte. Ich werde weiter Gas geben und dann werden wir am Ende sehen, ob es reicht", sagte der 28-Jährige vom Nashville SC im Interview dem Sportbuzzer.

Der frühere deutsche U21-Nationalspieler, derzeit bester Torschütze der nordamerikanischen Topliga, bekommt es mit seinem Klub am Sonntag (3.00 MESZ) im Finale des League Cups mit Inter Miami um Neuzugang Messi zu tun. Nicht nur Nashville ist deswegen im Fußballfieber, doch gerade in Tennessee ist der Hype sichtbar. In der Stadt, wo auch das große Spiel steigt, hängen an jeder Ecke Plakate, die Mukhtar neben Messi zeigen. "Das ist alles schon unreal", sagte der gebürtige Berliner.

Mukhtar ergänzte: "In meinem Alter guckt man sich Videos von Maradona und Pele an, weil man diese Spieler nie live gesehen hat. Meine Kinder und Enkelkinder werden sich Highlights von Ronaldo und Messi anschauen - und dann werde ich ihnen die Plakate und Fotos mit mir und Messi zeigen."

Mukhtar bekannte, "eher ein Fan von Ronaldinho und Zidane" gewesen zu sein. Das Trikot mit Messi würde er dennoch tauschen, "aber wenn wir gewinnen sollten, wäre mir das auch egal". Überhaupt gebe es aus seiner Sicht "keinen besseren Moment, als gegen Messi zu gewinnen und dann den Pokal zu erhalten", erklärte Mukhtar.