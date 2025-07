Kommt es für Ilkay Gündogan zum radikalen Umbruch im Sommer 2024? Nach seinem Aus in der Nationalmannschaft könnte sich der nun ehemalige DFB-Kapitän auch auf Klub-Ebene neu orientieren und den FC Barcelona nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Eine Reihe weiter vorne - in der auch Gündogan bei den "Citizens" oft zum Einsatz kam - tummeln sich unter anderem noch Jack Grealish und Phil Foden. Sollte der Transfer doch noch überraschend platzen, gäbe es aber wohl noch Backup-Optionen.

Gündogan unterschreibt demnach einen Vertrag bis Juni 2025, der Durchbruch wurde nach positiven Gesprächen in den letzten 24 Stunden erzielt. Trainer Pep Guardiola soll die Rückkehr abschließend durchgewunken haben.

Dem in der Regel bestens informierten Transfer-Journalisten Fabrizio Romano zufolge ist die Rückkehr von Gündogan zu Manchester perfekt.

Diverse spanischen Medienberichten spekulierten aber auch über einen Wechsel in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Ein Wechsel in die Süper Lig im gehobenen Fußballer-Alter, das Gündogan mittlerweile mit 33 erreicht hat, ist nicht unüblich. Doch ist das wirklich der Anspruch von Gündogan, der erst bei der EM unter Beweis stellte, in einem qualitativ bestens besetzten Kader noch herausstechen zu können?

Aber ist die Süper Lig dem 33-Jährigen qualitativ anspruchsvoll genug? Zudem hat Fenerbahce um Star-Trainer Jose Mourinho zuletzt die Champions-League-Qualifikation verpasst. Auf allerhöchstem Niveau würde der zentrale Mittelfeldspieler dann nicht performen können.

Zumal auch die Konkurrenz in Istanbul namhaft wäre. Fred (ehemals Manchester United), Rade Krunic (ehemals AC Mailand), Sebastian Szymanski (polnischer Nationalspieler) und Ismail Yüksek (türkischer EM-Fahrer) sind Mourinhos Optionen im zentralen Mittelfeld.

Auch die offensiveren Positionen sind in Dusan Tadic, Irfan Kahveci und Cengiz Ünder ordentlich besetzt. Nichtsdestotrotz hat Gündogan ein höheres Niveau als alle genannten Spieler.

"Eines Tages werde ich in der türkischen Superliga spielen, aber nicht in diesem Sommer", hatte Gündogan selbst über die Gerüchte um einen Türkei-Wechsel kommentiert.