Ilzer und die TSG wollen in Europa wieder "mittendrin" sein

"Mittendrin statt nur dabei" - noch gilt das für die TSG Hoffenheim in der Europa League in dieser Saison nicht. Auf Platz 25 der Tabelle stehen die Kraichgauer nach fünf in der Ligaphase absolvierten Spielen. Damit die von Trainer Christian Ilzer vor dem Heimspiel gegen den FCSB Bukarest ausgegebene Losung nach dem Abpfiff wieder zutrifft, muss gegen die Rumänen am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) unbedingt ein Sieg her.

Helfen sollen dabei 24.000 Zuschauer, die in Sinsheim erwartet werden. "Das ist eine schöne Zahl", sagte Ilzer am Mittwoch, "es wird an uns liegen, die Zuschauer zu begeistern." Klappen soll das mit den Attributen "Freude, Lebendigkeit" und einer "guten Energie", die Ilzer von seiner Mannschaft sehen möchte.

Den FCSB Bukarest bezeichnete der Österreicher als "sehr robuste Mannschaft" mit "hoch gewachsenen Spielern", die in Auswärtsspielen "sehr kompakt, sehr engmaschig verteidigen." Die Rumänen seien ein Gegner, "gegen den man ein gutes, bewegliches Angriffsspiel braucht. Wir müssen schauen, dass wir sie in hoher Frequenz beschäftigen."

Zehn Punkte hat Bukarest bislang geholt und damit fünf mehr als die TSG. Mittelfeldakteur Anton Stach sagte mit Blick auf die Tabelle: "Es ist noch nichts gewonnen und noch nichts verloren. Mit einem Sieg können wir unsere Ausgangslage extrem verbessern." Mindestens um einen Platz muss Hoffenheim noch klettern, will es in der Play-off-Phase der Europa League mit von der Partie sein.