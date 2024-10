In München: DFB verabschiedet letzte Weltmeister

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verabschiedet beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in München seine letzten Weltmeister von 2014. "Wir haben dann ein paar Verabschiedungen von großen Spielern und großen ehemaligen Staff-Mitgliedern", kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bei der Kader-Nominierung an.

Nach der Heim-EM hatten die Weltmeister Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet, auch Kapitän Ilkay Gündogan erklärte seine Laufbahn im DFB-Trikot für abgeschlossen. "Das wird nach dem Spiel noch mal emotional werden, da werden wir als gesamte Gruppe zusammenkommen und die Leistungen der Spieler, aber auch der Mitarbeiter honorieren", sagte Nagelsmann.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 11. Oktober in Zenica zunächst gegen Bosnien-Herzegowina. Drei Tage später folgt die Revanche für das 2:2 gegen die Niederlande zuletzt in Amsterdam.