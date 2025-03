In Überzahl: Eintracht Frankfurt dreht Partie in Bremen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga den zweiten Platz hinter Bayern München erfolgreich verteidigt. Bei Werder Bremen gewannen die Frankfurterinnen in Überzahl mit 4:1 (2:1), nachdem sie zunächst zurückgelegen hatten. Damit rückte die SGE auf drei Punkte an Bayern heran und setzte sich vorerst vom VfL Wolfsburg ab. Die Wölfinnen könnten jedoch mit einem Sieg gegen die SGS Essen am Sonntag (18.30 Uhr/DAZN) wieder nach Zählern gleichziehen.

Reena Wichmann sah früh die Rote Karte (8.). Dennoch brachte Kaylie Ronan (39.) Werder in Führung. Lisanne Gräwe (44.) und Carlotta Wamser (45.+1) drehten das Spiel. Nicole Anyomi (62.) und Remina Chiba (90.+5) trafen in Hälfte zwei zum Endstand.

Schon nach acht Minuten musste Wichmann wegen einer Notbremse an Lara Prasnikar den Platz verlassen. Dennoch brachten sich die dezimierten Bremerinnen durch einen Freistoß in Führung. Saskia Matheis flankte auf Ronan, die per Kopf traf. Die Freude hielt jedoch nur kurz. Eintrachts Gräwe gelang nur fünf Minuten später der Ausgleich für die Eintracht, wiederum nur zwei Minuten später glückte der Doppelschlag. Wamser schockte die überrumpelten Bremerinnen mit dem 2:1. Anyomi erhöhte, bevor Chiba in der letzten Minute der Nachspielzeit den Sieg perfekt machte.