Infantino hält Ronaldo-Teilnahme an Klub-WM für möglich

Superstar Cristiano Ronaldo wird im Sommer bei der Klub-WM fehlen - oder doch nicht? Zumindest FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine Teilnahme des Portugiesen noch nicht abgehakt, obwohl sich dessen Klub Al-Nassr nicht für das Turnier in den USA qualifiziert hat.

"Es gibt Gespräche mit einigen Vereinen. Wenn also ein Verein Interesse hat und Ronaldo für die Klub-Weltmeisterschaft verpflichten möchte... wer weiß", sagte Infantino in einem Interview mit dem YouTuber und Streamer IShowSpeed.

Ronaldos Vertrag in Saudi-Arabien läuft am 30. Juni aus, die Klub-WM beginnt am 18. Juni. Der Weltfußballverband FIFA hatte aber extra ein zusätzliches Transferfenster vom 1. bis 10. Juni eingeführt, damit Vereine rechtzeitig vor dem Turnier noch Verträge abschließen können.

Die spanische Zeitung Marca hatte am vergangenen Wochenende berichtet, dass ein ungenannter brasilianischer Verein Ronaldo ein Angebot unterbreitet habe.