Iniesta steigt bei dänischem Drittligisten ein

Der frühere spanische Welt- und Europameister Andres Iniesta ist gut einen Monat nach dem Ende seiner aktiven Karriere beim dänischen Drittligisten FC Helsingör eingestiegen. Wie der Verein bekannt gab, werden Iniestas Firma Never say never (NSN) und die Schweizer Investmentgruppe Stoneweg fortan im Management des Klubs tätig sein und sollen dessen Entwicklung vorantreiben.