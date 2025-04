Inter feiert gelungene Generalprobe

Inter Mailand hat eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München gefeiert. Der Tabellenführer der Serie A besiegte Cagliari Calcio 3:1 (2:0) und tankte damit weiteres Selbstvertrauen für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im San Siro. Das Hinspiel in München hatte Inter mit 2:1 gewonnen.