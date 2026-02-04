fussball
Inter Miami: Lionel Messi zurück zu seinem Ex-Klub?
- Veröffentlicht: 04.02.2026
- 19:59 Uhr
- ran.de
Lionel Messis Ex-Jugendklub Newell’s Old Boys schmiedet wohl konkrete Pläne für ein Comeback des argentinischen Stars.
Erst vor einigen Wochen verlängerte Lionel Messi seinen Vertrag bei MLS-Klub Inter Miami vorzeitig bis zum Jahresende 2028.
Dennoch macht sich ein Ex-Klub des argentinischen Weltmeisters nun Hoffnung, den Superstar verpflichten zu können - zumindest für einige Monate.
"Wir arbeiten daran, dass Leo im ersten Halbjahr 2027 für Newell’s spielt. Mehr gibt es im Moment nicht zu sagen", erklärte Juan Manuel Medina, Vize-Präsident von Messis Jugendklub Newell’s Old Boys, der französischen Zeitung "L'Equipe".
Medina: Ein Projekt für den argentinischen Fußball
Für die Newell's Old Boys spielte Messi einst zwischen seinem siebten und 13. Lebensjahr, ehe er zum FC Barcelona wechselte. Nun träumt der Klub aus der argentinischen Stadt Rosario, in der Messi einst geboren wurde, von einer Rückkehr des verlorenen Sohnes.
"Das ist nicht nur ein Projekt von Newell’s. Es ist ein Projekt für die Stadt Rosario, für die Provinz und für den argentinischen Fußball. Alles hängt davon ab, was wir an Infrastruktur und einem wettbewerbsfähigen Sportprogramm bieten können", sagte Medina.
MLS stellt 2027 den Saisonkalender um
Dass Medina bei seinem Projekt, Messi nach Argentinien zu lotsen, das erste Halbjahr 2027 anpeilt, hat einen wichtigen Hintergrund. Die nordamerikanische MLS, in der Messi aktuell spielt, wird ab 2027 den Spielplan umstellen und den Saisonverlauf an jenen der europäischen Topligen angleichen.
Das bedeutet, dass Messi im ersten Halbjahr 2027 keine Spiele bei Inter Miami hätte, weil die Saison erst im Sommer beginnt. Genau darin sehen die Newell’s Old Boys nun ihre Chance, Messi für sechs Monate ausleihen zu können.
Messi: "Wenn, dann nur bei Newell’s"
Ob es allerdings wirklich zu einem Messi-Comeback in Rosario kommt, ist noch offen. "Es wurde darüber gesprochen, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen", erklärte Medina.
Messi selbst bekräftige in der Vergangenheit hingegen schon, als Profi noch mal in Argentinien spielen zu wollen.
"Ich habe immer gesagt, dass ich eines Tages im argentinischen Fußball spielen möchte. Wenn, dann nur bei Newell’s. Und mindestens für sechs Monate", sagte Messi schon 2018 im argentinischen Fernsehen.