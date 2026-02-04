Ex-DFB-Torhüter traut den Schwaben großes zu
DFB-Pokal: Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart - Timo Hildebrand exklusiv: "Die werden richtig Bock haben"
- Aktualisiert: 04.02.2026
- 15:11 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf Holstein Kiel. Ex-Keeper Timo Hildebrand glaubt an maximal motivierte Stuttgarter.
Der VfB Stuttgart bekommt im DFB-Pokal-Viertelfinale mit Holstein Kiel (heute ab 20:45 Uhr im Liveticker) zu tun.
Der aktuelle Pokalsieger ist in guter Form. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß ist seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen und in der Tabelle auf Platz vier.
Der ehemalige DFB-Torwart Timo Hildebrand hütete von 1999 bis 2007 221 Mal das Tor des VfB, wurde im letzten Jahr bei den Schwaben sogar Deutscher Meister. 2000 und 2002 wurde zudem der damalige UI-Cup gewonnen.
Gegenüber ran schätzt der Torhüter-Experte die Chancen der Stuttgarter gegen Kiel ein und verrät, wo er den Klub am Ende der Bundesliga-Saison sieht.
Timo Hildebrand über VfB Stuttgart: "Die werden richtig Bock haben"
Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Das weiß auch Hildebrand. Unterklassige Gegner konnten schon häufiger überraschen. Der 46-Jährige betont aber einen wichtigen Erfahrungswert seiner Mannschaft: "Es ist Pokal. Natürlich ist der VfB klarer Favorit. Die Jungs wissen genau, wie es sich anfühlt, in Berlin zu stehen. Solange ist das als Pokalsieger nicht her. Deswegen werden die richtig Bock haben eine Runde weiterzukommen. Sie werden Kiel nicht unterschätzen und alles dran setzen, um in die nächste Runde einzuziehen."
Hildebrand mahnt nichtsdestotrotz: "Dennoch ist ein Pokalspiel am Mittwochabend auswärts in Kiel schwierig."
Stuttgart ist momentan schwer zu schlagen. Die letzte Bundesliga-Pleite ereignete sich am 6. Dezember gegen den FC Bayern München (0:5).
VIDEO: Pep Guardiola schockt Influencerin mit genialer Selbstimitation
"Im Vergleich zu vorher kommt jetzt eine Phase mit Gegnern, die nicht ganz so hoch angesiedelt sind. Zuletzt gewann man auswärts gegen Leverkusen oder daheim gegen Frankfurt. Ich hoffe, dass der VfB auch gegen diese vermeintlich schwächeren Mannschaften gewinnt und den guten Lauf hält, obwohl man nicht davon ausgehen sollte, dass man alle Spiele immer positiv bestreitet."
Der Trend lässt viele VfB-Fans träumen. Hildebrand zeigt sich euphorisch: "Der VfB wird wieder international spielen. Sie haben jetzt schon zwölf Punkte Abstand auf Rang sieben und acht. Mit 14 verbleibenden Spielen ist es noch ein weiter Weg, aber wenn sie weiter so im Flow bleiben und rotieren, dann landen sie unter den ersten sechs."
Vielleicht reicht es sogar zu mehr: "Wenn es ganz gut läuft, dann springt ein Platz in der Champions League bei raus."
Auch interessant: Hildebrand exklusiv: Verletzung von ter Stegen "überrascht mich nicht"