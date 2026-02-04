- Anzeige -

Timo Hildebrand über VfB Stuttgart: "Die werden richtig Bock haben" Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Das weiß auch Hildebrand. Unterklassige Gegner konnten schon häufiger überraschen. Der 46-Jährige betont aber einen wichtigen Erfahrungswert seiner Mannschaft: "Es ist Pokal. Natürlich ist der VfB klarer Favorit. Die Jungs wissen genau, wie es sich anfühlt, in Berlin zu stehen. Solange ist das als Pokalsieger nicht her. Deswegen werden die richtig Bock haben eine Runde weiterzukommen. Sie werden Kiel nicht unterschätzen und alles dran setzen, um in die nächste Runde einzuziehen." Hildebrand mahnt nichtsdestotrotz: "Dennoch ist ein Pokalspiel am Mittwochabend auswärts in Kiel schwierig." Stuttgart ist momentan schwer zu schlagen. Die letzte Bundesliga-Pleite ereignete sich am 6. Dezember gegen den FC Bayern München (0:5).

