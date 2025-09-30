Inter schreibt erstmals seit 15 Jahren wieder schwarze Zahlen

Der italienische Fußball-Traditionsklub Inter Mailand schreibt erstmals seit 15 Jahren wieder schwarze Zahlen. Der Verwaltungsrat vermeldete für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettogewinn von 35,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Verlust von 35,7 Millionen Euro im Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung um rund 70 Millionen.

Noch im Geschäftsjahr 2020/21 hatte der 20-malige Meister einen Rekordverlust von 245,6 Millionen Euro verzeichnet. Der Umsatz 2024/25 belief sich auf 567 Millionen Euro - eine Bestmarke sowohl für Inter als auch für die gesamte Serie A, bereinigt um Einnahmen aus Spielertransfers.

Laut des offiziellen Kommuniqués des Klubs ist dieses Ergebnis vor allem auf höhere Erlöse aus nationalen und internationalen Wettbewerben zurückzuführen. Inter erreichte in der abgelaufenen Saison das Finale der Champions League gegen Paris Saint Germain (0:5). Parallel dazu konnte der Klub ein Wachstum bei Sponsoringeinnahmen verzeichnen.

Seit Mai 2024 steht Inter Mailand unter der Kontrolle des US-Investmentfonds Oaktree, der den Klub von der chinesischen Unternehmensgruppe Suning übernommen hatte.