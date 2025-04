Inter verpatzt Bayern-Generalprobe

Inter Mailand hat seine Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München verpatzt. Der Tabellenführer der italienischen Serie A kam drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in München trotz einer Zwei-Tore-Führung nicht über ein 2:2 (1:0) bei Parma Calcio hinaus. Mit einem Sieg am Montag beim FC Bologna kann die SSC Neapel bis auf einen Punkt an den Titelverteidiger heranrücken.