Das Transferfenster in Europas Top-Ligen ist offen. ran fasst die internationalen Gerüchte und Deals zusammen.

Mit Gavi, Pedri und Frankie de Jong sind gleich drei Mittelfeld-Stars verletzt. Ein Abgang Gündogans käme also ungelegen.

Auch für den FC Barcelona wäre der Verlust des Routiniers ein herber Verlust. In Spanien mauserte sich Gündogan schnell zum absoluten Leistungsträger. Zudem wurde das Mittelfeld von Neutrainer Hansi Flick zuletzt stark geschwächt.

Ein Transfer, der für einen Aufschrei sorgen könnte. In Deutschland wird der katarische Fußball äußerst kritisch beobachtet. Zum einen wegen der WM 2022, zum anderen wegen Vorwürfen des "Sportwashings".

Einem Bericht des katalanischen TV-Senders "TV3" soll dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ein Angebot des katarischen Erstligisten Al-Sadd vor. Demnach solle der 33-Jährige einen Wechsel sogar ernsthaft in Betracht ziehen.

Weiter heißt es, Barca will versuchen, Kante auszuleihen. Doch das lehne dessen aktueller Klub Al-Ittihad ab. In Saudi-Arabien steht der 33-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag. West Ham United soll bereits mit dem Versuch eines Deals gescheitert sein.

Der italienische Transfer-Experte Nicolo Schira berichtet sogar von einem bevorstehenden Wechsel zum Vorjahresfünften der Serie A. Hummels soll bereits ein Vertrag bis 2025 vorliegen, der Spieler müsste jedoch wahrscheinlich große Abstriche in puncto Salär machen.

Insgesamt stand er für Aston Villa in 54 Pflichtspielen auf dem Rasen und sammelte zehn Tore und neun Vorlagen.

Der Franzose wechselte erst vor einem Jahr für 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Aston Villa. In der Premier League gelangen dem Flügelflitzer sechs Tore und acht Vorlagen in der abgelaufenen Saison.

Denn die Londoner sind nicht die einzigen, die am 22-jährigen Italiener interessiert sind. Mehrere Klubs versuchen, Calafiori vom FC Bologna loszueisen.

Demnach soll nun Bewegung in die Personalie kommen, Arsenal wolle den hochveranlagten Innenverteidiger "so schnell es geht" verpflichten.

Riccardo Calafiori zieht es offenbar in die Premier League. Wie "The Athletic" berichtet, buhlt der FC Arsenal weiter um den italienischen EM-Shootingstar.

+++ 19. Juli, 9:45 Uhr: Kante zurück nach England? +++

Kehrt N'Golo Kante nach nur einem Jahr in Saudi-Arabien nach England zurück? Wie unter anderem "The Guardian" berichtet, zeigt West Ham United großes Interesse am Franzosen.

Kante wechselte 2023 zu Al-Ittihad in die Wüste und verschwand für viele europäische Fußball-Fans vorerst von der Bildfläche.

Bei der Europameisterschaft tauchte der zentrale Mittelfeldspieler aber wieder auf und performte für Frankreich auf höchstem Niveau.

Nun buhlen die "Hammers" um eine Rückkehr des 33-Jährigen nach London. Kante hatte zuvor sieben Jahre für den FC Chelsea gespielt.