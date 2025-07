FIFA Klub-WM: Niveau, Stadien, Fans, Hitze - das sind die Lehren für die WM 2026

Doch was bleibt außer dem Sieger hängen vom Turnier in den USA? Und welche Lehren lassen sich ziehen, vor allem im Hinblick auf die WM der Nationalmannschaften im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko? ran gibt einen Überblick.

Nach der Klub-WM ist vor der "richtigen" WM. Das gerade zu Ende gegangene Turnier in den USA zeigt, auf was sich die Fans in einem Jahr freuen können, und in welchen Bereichen es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Alles in allem machten die Aufeinandertreffen von so vielen unterschiedlichen Spielstilen aus aller Welt Lust auf die Partien der Nationalteams bei der WM-Endrunde 2026, die vom 11. Juni bis 19. Juli ausgetragen wird.

Sieht man einmal von der 0:10-Demütigung des Ozeanien-Teilnehmers Auckland City gegen den FC Bayern ab, war der Leistungsunterschied bei den Spielen zumindest in den meisten Fällen nicht so groß, wie man es befürchten musste.

Allein ihnen und ihrer Begeisterung für das Spiel war es zu verdanken, dass auch auf den Rängen so etwas wie WM-Atmosphäre aufkam. So gesehen kann man der Entscheidung, bis zu sieben Teams aus dem fußballverrückten Kontinent zur Endrunde im kommenden Jahr zuzulassen, auch etwas Positives abgewinnen.

Die Hitze

Die erste Hitzewelle dieses Sommers in den USA traf die Spiele der Klub-WM mit voller Wucht. In New York wurde es am 24. Juni mit 39 Grad Celsius so heiß wie noch nie an einem Juni-Tag.

In Cincinnati war es bei der Partie des BVB gegen die Mamelodi Sundowns, die um 12 Uhr mittags angepfiffen wurde, auf dem Rasen wohl noch ein paar Grad heißer. So heiß, dass Trainer Niko Kovac seine Ersatzspieler während der ersten Halbzeit in die Umkleidekabine schickte, damit sie sich der Hitze nicht aussetzen mussten.

Obwohl die genauen Anstoßzeiten für die WM 2026 noch nicht feststehen, ist zu befürchten, dass auch im kommenden Jahr in der prallen Mittagshitze gespielt werden muss. Denn durch den Zeitunterschied finden die Spiele dann im wichtigen und lukrativen europäischen Markt zur besten Sendezeit am Abend statt.

Dabei wäre es wohl für die Gesundheit der Spieler am besten, wenn sie schon um 9 Uhr Ortszeit spielen könnten. Das behauptet zumindest Professor Mike Tipton, ein Wissenschaftler, der sich mit den Auswirkungen von extremen Temperaturen auf den menschlichen Körper beschäftigt.

"Aus thermophysiologischer Sicht, sowohl aus gesundheitlichen als auch aus Leistungsgründen, würde ich vorschlagen, so früh wie möglich mit dem Spielen zu beginnen", sagte der in seinem Spezialgebiet führende Experte von der Portsmouth University, der "BBC"