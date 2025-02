Inters Bisseck hofft auf DFB-Debüt

Inter Mailands Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck strebt sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an. Er müsse jetzt zeigen, was er draufhabe und "hoffe, dass der Bundestrainer das sieht", sagte der 24-Jährige bei Sky: "Und dann hoffe ich natürlich auf eine Einladung." Einen Austausch mit Julian Nagelsmann hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben.

"Das Gespräch ging ungefähr fünfeinhalb Minuten. Er hat mir gesagt, ich soll so weitermachen", sagte Bisseck: "Er hat mir gesagt, dass meine Leistung gesehen wird und ich höher auf der Liste stehe, wenn ich noch kontinuierlicher an Spielminuten komme. Das ist passiert. Vor allem im Dezember und Anfang Januar. Jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht – und dann sehen wir weiter."

Zuletzt laborierte Bisseck an einer Adduktorenverletzung, Ende Januar kehrte er auf den Platz zurück. Davor hatte sich der gebürtige Kölner in der Abwehrkette Inters festgespielt. "Es ist nicht so, dass wir eine laufende WhatsApp-Kommunikation hätten. Nein, ich hatte das eine Gespräch mit ihm im November. Seitdem haben wir nicht mehr gesprochen. Aber das ist nichts, was ich erwarte", sagte Bisseck über die Kommunikation mit Nagelsmann: "Ich habe mich extrem gefreut und es als großes Zeichen des Respekts gesehen, dass er sich überhaupt bei mir gemeldet hat. Ich hoffe, dass ich weiter auf dem Radar bin. Ich glaube, ich mache meine Sache auch ganz gut."

Theoretisch könnte der in Köln ausgebildete Bisseck auch für Kamerun auflaufen. Der kamerunische Fußballverbands bekundete bereits Interesse. Doch das interessiert den 1,96-Meter-Hünen derzeit nicht. "Ich habe immer für Deutschland gespielt und die meisten Jugendmannschaften durchlaufen, war Kapitän bei der U21. Ich würde im Moment gerne für den DFB auflaufen", sagte Bisseck.