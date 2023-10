Israeli Hanna verurteilt Unterstützung der Hamas

Anzeige

Der sechsmalige israelische Fußball-Nationalspieler Joel Abu Hanna (25) hat die Unterstützung der radikalislamischen Hamas bei pro-palästinensische Demonstrationen scharf verurteilt. "Was aktuell, auch in Europa, passiert, ist besorgniserregend. Die Hamas ist eine Terrororganisation, nichts anderes", sagte der in Deutschland geborene Innenverteidiger im Interview mit dem Münchner Merkur/tz: "Ich frage mich, ob es in der Welt, in der wir jetzt leben, überhaupt noch Menschlichkeit gibt."

Hanna steht derzeit bei Maccabi Netanya unter Vertrag und erlebte den Terrorangriff der Hamas auf Israel in Tel Aviv. "Du sitzt im Bunker und denkst, gleich schlägt es neben dir ein", sagte der ehemaliger Spieler von Klubs wie Bayer Leverkusen, dem 1. FC Magdeburg oder dem 1. FC Kaiserslautern.

Wann Hanna in Israel wieder Fußball spielen kann, ist völlig offen. "Ich bin im engen Austausch mit dem Trainer und unserem Sportdirektor Almog Cohen. Wann es mit dem Spielbetrieb in Israel weitergeht, weiß aktuell keiner", sagte er: "Gleichzeitig prüft mein Berater, bei welchem Verein in Deutschland ich mich fit halten kann. Wir warten noch auf Antworten."