Italien führt Gehaltsobergrenze in dritter Liga ein

Im italienischen Fußball wird zur kommenden Saison in der dritten Liga eine Gehaltsobergrenze eingeführt. Demnach dürfen in der Spielzeit 2025/26 Vereine nur noch maximal 55 Prozent ihres Umsatzes für Spielergehälter ausgeben, wie die Versammlung der Vereine der Serie C beschloss. Bei Überschreiten des Grenzwertes drohen Strafen wie Geldbußen oder Punktabzüge, im drastischen Fall ist sogar ein Verlust der Spiellizenz für die folgende Saison möglich.