Italien: Gosens und Florenz weiter ohne Sieg

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens wartet mit der AC Florenz weiter auf den ersten Saisonsieg in der italienischen Serie A. Am vierten Spieltag verlor der Linksverteidiger mit seinem Team trotz Führung 1:2 (1:0) gegen Como 1907. Mit nur zwei Punkten steckt die Fiorentina im Tabellenkeller fest.

Rolando Mandragora brachte die Gastgeber mit Gosens in der Startelf früh in Führung (6.), doch der Ex-Berliner Marc Oliver Kempf glich für Como aus (65.). Für die späte Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit Jayden Addai (90.+4).