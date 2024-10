Italien: Juve mit glücklicher Generalprobe vor Stuttgart

Vor dem Champions-League-Duell mit Stuttgart: Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat am 8. Spieltag der Serie A einen glanzlosen Sieg eingefahren. Beim 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Lazio Rom spielte die Alte Dame nach einem Platzverweis gegen den Römer Alessio Romagnoli (24.) über 65 Minuten in Überzahl, wusste mit dem Vorteil aber nicht viel anzufangen. Erst ein Eigentor von Mario Gila (85.) sorgte für den Sieg.

In der Tabelle zog Juve damit vorerst mit Spitzenreiter SSC Neapel gleich, beide haben 16 Punkte. Napoli ist aber am Sonntag noch beim FC Empoli im Einsatz. Am Dienstag um 21.00 Uhr ist der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart zum dritten Spieltag der Champions League in Turin zu Gast.