Italien: Juventus verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A verpasst. Die "alte Dame" kam am fünften Spieltag gegen Atalanta Bergamo nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, wendete aber zumindest die erste Saisonniederlage ab. Titelverteidiger SSC Neapel könnte am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Sieg bei der AC Mailand seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen.