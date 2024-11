Italien: Lecce entlässt Trainer Gotti

Der italienische Fußball-Erstligist US Lecce hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Luca Gotti getrennt. Das teilte der abstiegsbedrohte Klub am Samstag mit. Nach zwölf Spieltagen steht Lecce mit nur neun Punkten und fünf Toren tief im Tabellenkeller. Zuletzt gab es am Freitagabend gegen den FC Empoli ein mageres 1:1.