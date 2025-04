Italien: Maßnahmen nach Krawallen um Rom-Derby verkündet

Nach den Ausschreitungen durch Fußballfans rund um das römische Stadtderby hat die italienische Regierung drastische Maßnahmen angekündigt. Die Fangruppen der rivalisierenden Vereine AS Rom und Lazio Rom dürfen drei Auswärtsspiele ihrer jeweiligen Mannschaften nicht besuchen. Außerdem werden die Duelle der Rivalen in der kommenden Saison aus Sicherheitsgründen nur tagsüber und nicht abends ausgetragen, wie das Innenministerium erklärte.

Vor und nach dem "Derby della Capitale" am Sonntagabend (1:1) war es zu zahlreichen Zwischenfällen gekommen. Medienberichten zufolge hatte die Polizei etwa mit Wasserwerfern eingegriffen, um rund 500 AS-Hooligans zu vertreiben, die Anhänger von Lazio vor der Partie angreifen wollten. Zudem soll eine Gruppe von Lazio-Hooligans Sicherheitskräfte vor dem Spiel angegriffen haben. Insgesamt 24 Polizisten wurden durch die Krawalle verletzt.

Die Polizei nahm am Dienstagabend je drei Ultras beider Klubs fest, die beschuldigt werden, an den Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein. Am Montag war bereits ein Lazio-Fan inhaftiert worden. Anhand von Videoaufnahmen will die Polizei weitere Beteiligte ermitteln.