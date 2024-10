Italien: Neapel legt an der Spitze vor

Tabellenführer SSC Neapel ist in der Serie A weiter nicht zu stoppen. Der italienische Fußball-Meister von 2023 baute mit einem 2:0 (2:0)-Sieg bei der AC Mailand um den ehemaligen Schalker Malick Thiaw seinen Vorsprung an der Spitze aus. Bei einem Spiel mehr beträgt der Abstand zu Verfolger Inter Mailand nun bereits sieben Zähler, Inter muss am Donnerstag beim FC Empoli nachziehen (18.30 Uhr/DAZN).

Die Mannschaft des ehemaligen italienischen Nationaltrainers Antonio Conte ging früh durch Romelu Lukaku (5.) in Führung, kurz vor der Halbzeitpause erhöhte der Georgia Chwitscha Kwarazchelia (43.). Die prompte Antwort nach der Pause wurde zurückgepfiffen, Alvaro Morata (47.) stand bei seinem Treffer im Abseits.

Milan steht mit 14 Zählern aktuell nur auf Rang acht, hat nach der wegen starken Regens abgesagten Partie in Bologna am vergangenen Wochenende aber noch ein Spiel in der Hinterhand.