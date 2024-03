Italien: Sassuolo verpflichtet Davide Ballardini als Cheftrainer

Anzeige

Der italienische Fußball-Erstligist US Sassuolo hat am Freitag Davide Ballardini als seinen neuen Trainer vorgestellt. Der 60-Jährige folgt auf Alessio Dionisi, unter dem aus den letzten sieben Spielen nur ein Punkt geholt wurde.

Ballardini, der in Italien bereits namhafte Klubs wie Lazio Rom trainiert hat, soll sein neues Team in den verbleibenden zwölf Ligaspielen zum Klassenerhalt führen. Gleich bei seinem Debüt am Sonntag steht ein wichtiges Spiel auf dem Programm, denn Sassuolo tritt beim punktgleichen Konkurrenten Hellas Verona an. Aktuell steht Sassuolo mit 20 Punkten auf dem Abstiegsplatz 18 der Serie A.