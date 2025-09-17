Italienischer Supercup wieder in Saudi-Arabien

Der italienische Fußball-Supercup findet auch in dieser Saison in Saudi-Arabien statt. Wie die italienische Liga am Mittwoch bekannt gab, wird die 38. Ausgabe vom 18. bis zum 22. Dezember in der Hauptstadt Riad über die Bühne gehen. Es ist bereits die sechste Austragung des Wettbewerbs im Königreich.

Seit 2023 wird die Supercoppa im Final-Four-Format ausgespielt. In diesem Jahr sind Meister SSC Neapel, Vize-Meister Inter Mailand, Titelverteidiger AC Mailand und Pokalsieger FC Bologna qualifiziert. Die Halbfinals sind für den 18. und 19. Dezember angesetzt, das Endspiel findet am 22. Dezember statt.