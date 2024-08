Italiens Fußball-Klubs machen weniger Verlust

Die italienischen Profifußball-Klubs haben in der Saison 2022/23 ihre Verluste reduziert. Insgesamt betrug das Defizit in diesem Zeitraum 864 Millionen Euro und damit 37 Prozent weniger als in der Spielzeit 2022/23 (1,364 Milliarden Euro). Das geht aus Angaben des italienischen Fußballverbands FIGC hervor.