Joker Nmecha beschert Leeds und Farke Auftaktsieg

Dank des früheren Fußball-Nationalspielers Lukas Nmecha hat Leeds United mit dem ehemaligen Bundesliga-Coach Daniel Farke auf der Bank eine erfolgreiche Premier-League-Rückkehr gefeiert. Der Aufsteiger kam gegen den früheren Europacup-Gewinner FC Everton durch einen verwandelten Handelfmeter des Ex-Wolfsburgers (84.) zu einem glücklichen 1:0-Auftaktsieg.

Nmecha, der in der Sommerpause nach vier Jahren bei den "Wölfen" wieder in England angeheuert hatte, war sechs Minuten zuvor ins Spiel gekommen. Der ehemalige Hoffenheimer Anton Stach spielte die kompletten 90 Minuten durch.