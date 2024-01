Anzeige

Julian Gressel wird in der kommenden MLS-Saison an der Seite von Lionel Messi, Luis Suarez und Co. auflaufen. Der gebürtige Franke wechselt von Columbus Crew zu Inter Miami.

Julian Gressel hat einen neuen Verein gefunden. Der rechte Außenbahnspieler unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei Inter Miami und wird damit Teamkollege von Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba und Co.

"Das wäre schon echt cool", sagte Gressel weit vor seiner Unterschrift im Podcast "Copa TS" zu einem möglichen Wechsel nach Miami. 2018 gewann er mit Atlanta United den Titel in der Major League Soccer, in der vergangenen Saison sicherte er sich mit Columbus Crew aus Ohio die Meisterschaft.

"Ich freue mich sehr, mich so einem ehrgeizigen Verein wie Inter Miami anschließen zu können. Ich bin bereit, mich an die Arbeit zu machen und meine Erfahrung in dieser Liga zu nutzen, um meinen neuen Teamkollegen und diesem großartigen Verein zu helfen, seinen Traum vom Gewinn weiterer Titel zu verwirklichen", sagte Gressel in den vereinseigenen Medien.

2022 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft anstelle der Deutschen, neben sechs Länderspielen für die US-Auswahl hat er auch 223 Spiele in der MLS (Regular Season und Playoffs) vorzuweisen. Die neue Saison in Nordamerika beginnt am 22. Februar.