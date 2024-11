Juve gewinnt das Turiner Derby

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat mit einem Sieg im Derby della Mole den Druck auf das Spitzenduo der Serie A erhöht. Juve gewann gegen den Stadtrivalen FC Turin am Samstagabend mit 2:0 (1:0) und kletterte in der Tabelle auf Rang drei. Mit 24 Zählern ist die Alte Dame ganz nah dran an der SSC Neapel (25) und Inter Mailand, die sich am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) im direkten Duell die Punkte wegnehmen.