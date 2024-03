Juve startet Kapitalerhöhung von 200 Mio. Euro

Anzeige

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin startet am Montag eine Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro. Damit will der Klub seine Verschuldung eindämmen, die auf 340 Millionen Euro angewachsen ist. Die neuen Aktien werden zu einem Preis von 1,582 Euro angeboten.

Die Holding Exor, die Juventus als Aktionär kontrolliert, hat sich verpflichtet, die neuen Aktien im Verhältnis zu seiner eigenen Beteiligung zu zeichnen, was etwa 63,8 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Damit sind Juve bereits 127 Millionen Euro garantiert. Die Kapitalaufstockung wurde beschlossen, nachdem der Traditionsklub im dritten Quartal 2023 einen Verlust von 75,1 Millionen verzeichnete.

Das Geschäftsjahr 2022/23 hatte Juve mit einem Verlust von 123 Millionen abgeschlossen. Das Rekord-Minus bei der Alten Dame in Höhe von 239,3 Millionen datiert aus der Spielzeit 2021/22.

Juventus wird von der Holding Exor im Besitz der Unternehmerfamilie Agnelli kontrolliert. Der Klub ist an der Mailänder Börse notiert.