Juve stolpert an die Tabellenspitze

Die perfekte Bilanz ist dahin, dennoch ist Juventus Turin vorerst auf den Spitzenplatz der Serie A gerückt. Das Team von Trainer Igor Tudor tat sich beim 1:1 (1:1) bei Hellas Verona schwer und gab nach drei Siegen zum Start erstmals Punkte ab.

Der Portugiese Francisco Conceicao brachte die "Alte Dame" in der 19. Spielminute in Führung. Gift Orban, der von der TSG Hoffenheim an Verona ausgeliehen ist, sorgte per strittigem Handelfmeter (44.) für den Ausgleich. Auch danach spielte der Außenseiter um den Ex-Schalker und -Herthaner Suat Serdar furchtlos auf.

Der bisherige Tabellenführer SSC Neapel könnte schon mit einem Unentschieden gegen Pisa am Montag wieder an Juve vorbeiziehen, weitere Verfolger sind auf Tuchfühlung. Erfolgreich war am Samstag der FC Bologna. In der neunten Minute der Nachspielzeit sorgte Riccardo Orsolini für den Siegtreffer zum 2:1 (0:0) gegen CFC Genua.