Kampf um die Königsklasse: Chelsea und Aston Villa legen vor

Der FC Chelsea hat im Kampf um die Champions-League-Qualifikation in der englischen Premier League einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den abgestürzten Rekordmeister Manchester United gewannen die Londoner durch den Treffer von Marc Cucurella (71.) mit 1:0 (0:0) - und kletterten damit vorerst auf Rang vier.

Einen großen Schritt in Richtung Königsklasse machte auch Aston Villa. Das Team der Stunde besiegte Tottenham Hotspur mit 2:0 (0:0), feierte seinen achten Sieg aus den vergangenen neun Liga-Spielen und steht punktgleich mit Chelsea (66 Punkte) auf Rang fünf. Ezri Konsa (59.) und Boubacar Kamara (73.) trafen für den Champions-League-Viertelfinalisten, bei den Spurs spielte Bayern-Leihgabe Mathys Tel durch.

Die besten fünf Teams qualifizieren sich für die Champions League, durch die Siege der Konkurrenz rutschte Manchester City (65 Punkte) auf Rang sechs ab, der nur für die Europa League berechtigt. Die Skyblues spielen am Samstag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Crystal Palace im Finale um den FA Cup - und müssen dann am Dienstag gegen den FC Bournemouth nachziehen.

Tottenham und ManUnited spielen indes in der Liga in dieser Saison überhaupt keine Rolle und belegen weiter die Plätze 17 und 16. Der volle Fokus richtet sich bei beiden Teams seit Wochen auf den kommenden Mittwoch: Dann geht es im Europa-League-Finale in Bilbao nicht nur um den Titel, sondern auch um einen Platz in der Champions League.