Kane: Bayern mit "großem Hunger" zur Klub-WM

Bayern Münchens Torjäger Harry Kane sieht der Klub-WM in den USA mit großer Vorfreude entgegen. "Es wird großartig werden. Ein solch großes Turnier mit dem eigenen Verein zu spielen, ist etwas Einzigartiges. Natürlich fragen sich viele, wie es ablaufen wird, weil es etwas Neues ist – aber ich freue mich riesig darauf", sagte Kane im FIFA-Interview.

Bei der Klub-WM spielen vom 14. Juni bis 13. Juli erstmals 32 Teams um den Titel. Der FC Bayern München trifft in der Gruppenphase auf Auckland City, die Boca Juniors und Benfica Lissabon. Die Zielsetzung ist für Superstar Kane klar: "Wir wollen gewinnen. Als eine der besten Mannschaften der Welt gehen wir in jedes Turnier mit diesem Anspruch. Natürlich wird es schwierig, wie jedes große Turnier. Aber wir spielen eine starke Saison – und wenn wir im Juni dort sind, wird der Hunger groß sein, als erstes Team diesen Titel zu holen."

Englands Teamkapitän setzt dabei auch auf die Unterstützung der Fans in den USA. "Ich denke, dass der Fußball in den USA immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir wissen, dass Bayern Fans auf der ganzen Welt und auch viele in Amerika hat", sagte er. Es sei "eine Chance für sie, uns in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu sehen, und wir hoffen auf einige große Spiele während des Turniers".

Grundsätzlich sieht Kane den FC Bayern nach einem Jahr ohne Titel in dieser Saison auf einem guten Weg. "Wenn man für einen Verein wie Bayern München spielt, ist der Druck hoch, jedes Spiel ist intensiv, und viele Mannschaften wollen uns schlagen. Ich liebe es. Ich genieße diese Saison mit der Mannschaft und dem Trainer, wir spielen wirklich guten Fußball, und das ist immer eine Freude, dabei zu sein", betonte der 31-Jährige. Er sei auch von den Fans in München "sehr gut aufgenommen worden, fast wie einen der ihren, und das weiß ich wirklich zu schätzen."