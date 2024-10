Kapitän Kimmich will den Gruppensieg

Kapitän Joshua Kimmich hat nach der erfolgreichen Viertelfinal-Qualifikation der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League Platz eins in der Gruppe als Ziel ausgegeben. "Letztes Mal bei der EURO hat uns der Gruppensieg zwar nicht so sehr geholfen, sondern mit dem Viertelfinale gegen Spanien den wohl schwierigeren Weg gebracht. Aber trotzdem wollen wir jetzt die Gruppe gewinnen und den dazu nötigen Sieg im November gegen Bosnien-Herzegowina oder Ungarn einfahren", sagte Kimmich im kicker-Interview.