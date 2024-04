Kein "Hangover" bei Bayer: Leverkusen "mit Hunger" in London

Anzeige

Laut Trainer Xabi Alonso kann sich der kommende Gegner West Ham United keine Hoffnungen auf einen "Hangover" bei den Profis von Bayer Leverkusen nach der Meisterparty machen. Es seien "ein paar" der großen Biergläser getrunken worden, "aber nicht zu viele", verriet der Spanier vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in London mit einem Augenzwinkern.

Ohnehin liege der Fokus seit der Rückkehr in den Trainingsbetrieb am Dienstag auf dem zweiten Duell mit West Ham (Hinspiel 2:0), Alonso befürchtet keinen Spannungsabfall. "Die Spieler geben mir momentan keinen Grund, an ihnen zu zweifeln", sagte der 42-Jährige. Er fühle "den Hunger und die Lust darauf, weiterzumachen und nicht aufzuhören". Es gebe "genügend Gründe dafür, dass wir ein sehr gutes Spiel machen werden".

Angesichts des Vorsprungs aus dem Hinspiel erinnerte Alonso jedoch an den SC Freiburg, der im Achtelfinale nach einem Erfolg im ersten Duell im London Stadium gegen West Ham unter die Räder gekommen war (0:5). "Wir sind bereit für ein intensives Spiel. Wir sind nicht nur gekommen, um das Ergebnis zu verteidigen", sagte der Bayer-Coach. Die Saison sei bislang "sehr gut, aber es kann noch besser werden".