Kein Tah, kein Goretzka: Nagelsmann wechselt fünfmal

Bundestrainer Julian Nagelsmann verändert seine Startelf nach dem Debakel in der Slowakei (0:2) auf fünf Positionen. Im zweiten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland müssen Jonathan Tah, Leon Goretzka, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller und Nnamdi Collins auf die Bank. Dafür stehen Waldemar Anton, Robin Koch, David Raum sowie Pascal Groß und Jamie Leweling am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln von Beginn an auf dem Feld.

Im Tor vertritt erneut Oliver Baumann den verletzten Marc-André ter Stegen. Neben Anton bilden Antonio Rüdiger und der Frankfurter Koch das Abwehrzentrum, auf links verteidigt Raum für Mittelstädt.

Kapitän Joshua Kimmich bleibt auf der Sechs, neben ihm erhält der Dortmunder Groß eine Chance. An der Seite von Florian Wirtz sollen in der Offensive Leweling sowie Serge Gnabry wirbeln und Angreifer Nick Woltemade mit Bällen versorgen.

Die deutsche Aufstellung: Baumann – Anton, Rüdiger, Koch, Raum – Kimmich, Groß – Leweling, Wirtz, Gnabry – Woltemade. – Trainer: Nagelsmann