Keine Tore im Old Firm Derby

Die Glasgow Rangers und der schottische Fußballmeister Celtic haben sich in der 447. Auflage des traditionsreichen Old Firm Derbys torlos getrennt. Das 0:0 zwischen den beiden Erzrivalen war das insgesamt 106. Remis in der langen Geschichte des Glasgower Stadtduells.

Beide Teams hatten vor dem Anpfiff herbe Europacup-Enttäuschungen zu verdauen. Celtic war am Dienstag beim kasachischen Klub Qairat Almaty im Elfmeterschießen in den Play-offs zur Champions League ausgeschieden, die Rangers kamen einen Tag später beim FC Brügge in ihrem Play-off-Rückspiel mit 0:6 böse unter die Räder und verpassten ebenfalls die Ligaphase der Königsklasse.

Entsprechend vorsichtig agierten beide Mannschaften zunächst im Ibrox Stadium. Ein Abseitstreffer von Rangers-Verteidiger John Souttar (32.) war der einzige Höhepunkt in der ersten Halbzeit, die von vielen kleinen Fouls und Nickligkeiten geprägt war. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie etwas Fahrt auf, wirklich zwingende Torchancen blieben aber Mangelware. Tabellenführer Celtic entwickelte mit zunehmender Spielzeit ein Übergewicht, konnte Jack Butland im Tor der Rangers aber nur selten vor größere Probleme stellen.

Durch das Remis bleibt Celtic mit zehn Punkten an der Tabellenspitze der Premiership, die Rangers liegen mit nun vier Zählern auf Rang sechs und haben den schlechtesten Saisonstart seit 36 Jahren hingelegt.