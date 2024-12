Keller macht den Auftakt: Prominente Zeugen im WM-Prozess

Der "Sommermärchen"-Prozess zu den Geldflüssen rund um die Fußball-WM 2006 nimmt wieder Fahrt auf. Am Donnerstag ist Fritz Keller als erster von drei ehemaligen DFB-Präsidenten als Zeuge vor dem Frankfurter Landgericht geladen. Am 13. Januar soll Reinhard Grindel aussagen, am 30. Januar Wolfgang Niersbach.