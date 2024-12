kicker: Vereine diskutieren über TV-Milliarden am 16. Januar

In der Diskussion um die künftige Verteilung der TV-Gelder soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) Klarheit bringen. Der kicker berichtete am Samstagabend von einem bevorstehenden Treffen von Vertretern der 36 Klubs aus den beiden Bundesligen, welches am 16. Januar 2025, und damit einen Tag vor dem DFL-Neujahresempfang, stattfinden soll. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das Geld aus dem neuen Vertrag der deutschsprachigen Medienrechte verteilt werden soll.