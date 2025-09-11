Kimmich eröffnet Fußball-Akademie

Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich eröffnet im Schwarzwald eine eigene Fußball-Akademie. Die "Kimmich Academy" soll es Talenten im Alter von sechs bis 14 Jahren ermöglichen, "auf Top-Niveau zu trainieren, ohne die Region, ihre Familie oder ihren Heimatverein verlassen zu müssen". Das erste Camp beginnt am Sonntag in Kimmichs Geburtsort Rottweil südwestlich von Stuttgart mit 120 Jungen und Mädchen

"Aus dem Schwarzwald in die Bundesliga. Natürlich wäre es schön, wenn wir dazu als Academy einen Beitrag leisten", sagte der Bayern-Profi. "Auf dem Weg dorthin wollen wir aber vor allem auch gewisse Werte vermitteln und vorleben. Die Kinder sollen an sich selbst glauben, mutig sein, keine Angst vor Fehlern haben und den Spaß am Fußball nicht verlieren."

Er habe einst selbst erlebt, wie wichtig es sei, "die richtigen Bedingungen zu haben, um sich zu entwickeln – sportlich und persönlich. Genau das möchte ich jungen Talenten in meiner Heimatregion ermöglichen." Die Talente sollen im familiären Umfeld und bei ihrem Stammverein bleiben, ohne Wettbewerbsnachteile gegenüber Gleichaltrigen in Leistungszentren der Bundesliga-Klubs zu spüren. Die Akademie sieht sich als "regionale Ergänzung, auch zum Talentförderprogramm des Deutschen Fußball-Bundes".

Das Angebot umfasst Trainingscamps, individuelles Fördertraining für Gruppen und Einzelne sowie Turniere. "Das ist die Kraft des Fußballs, mit der ich auch der Region etwas zurückgeben möchte, die mich geprägt hat", betonte Kimmich.