Kimmich nach Leno-Absage: "Es muss etwas Besonderes sein"

Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich hat die Länderspiel-Absage von Bernd Leno zum Anlass für ein grundsätzliches Plädoyer genommen. Der Bayern-Star fordert maximale Identifikation und Leidenschaft. "Es muss für jeden etwas ganz, ganz Besonderes sein, hier dabei sein zu wollen", sagte Kimmich am Dienstag während einer Presserunde in Herzogenaurach: "Ob man einhundert Länderspiele hat oder drei. Ob man 34 ist oder 19."

Leno (FC Fulham), für Kimmich weiterhin "ein absoluter Weltklasse-Torhüter", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann angesichts fehlender Aussicht auf Spielminuten eine Absage erteilt. "Nicht nur für Bernd: Wenn einer nicht dabei sein möchte, dann muss er auch nicht kommen", sagte Kimmich. "Wir haben genügend andere Spieler, die sehr gerne dabei sind. Wir wollen Spieler haben, die hier dabei sein wollen."

Im Aufgebot für die Nations-League-Spiele in Bosnien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande am Montag stehen drei Torhüter. Alle sind ohne Länderspieleinsatz: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Janis Blaswich (RB Salzburg). Gegen Bosnien wird wohl Baumann debütieren.