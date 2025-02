Kings League: Pique fordert Kroos und Co. heraus

Ex-Weltmeister Gerard Pique drängt mit seiner Kings League nach Deutschland - und fordert damit auch die Baller League von Lukas Podolski und die Icon League um Toni Kroos heraus. "Wir werden eine Liga in Deutschland einführen und ein neues Produkt für den deutschen Markt haben", sagte Djamel Agaoua, Geschäftsführer der Kings League, im SID-Interview am Rande der SPOBIS Conference in Hamburg: "Unser Ehrgeiz ist groß, denn Deutschland ist der größte Fußballmarkt in Europa."

Wann und wo die Kings League in Deutschland gespielt wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden - das Selbstbewusstsein der Macher ist trotz der Konkurrenz groß. "Wir haben zwei Jahre Erfahrung. Wir haben viel erlebt und wissen, dass das Produkt für alle Fans auf der Welt sehr interessant ist", sagte Agaoua: "Wir sind die einzige globale Marke in der Branche. Wir sind auch das Original. Wir sind sehr stolz darauf, von anderen Unternehmen kopiert worden zu sein".

Als strategischen Investor für die Expansion nach Deutschland konnte die Kings League zudem das zum Bertelsmann-Imperium gehörende Medienunternehmen 'We Are Era' an Bord holen.

Pique hatte die Kings League 2022 gegründet. Die Liga, die unterstützt von Persönlichkeiten aus dem Fußball und den Sozialen Medien ausgetragen wird, gilt als Vorbild für die deutschen Formate Baller League und Icon League. "Wir produzieren das Spiel auf eine andere Art und Weise, damit es wie ein Videospiel auf einem mobilen Gerät aussieht", sagte Agaoua: "Und wir richten uns an ein junges Publikum, eine junge Generation, die Dinge mag, die sich schnell bewegen und etwas unterhaltsamer sind als traditionelle Sportarten."