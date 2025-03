Kings League: Schweinsteiger wird Präsident

Ex-Weltmeister Gerard Pique will mit seiner Kings League nun auch in Deutschland durchstarten - und fordert damit auch die Baller League von Lukas Podolski und die Icon League um Toni Kroos heraus. Dabei bekommt er prominente Unterstützung: Bastian Schweinsteiger wird Präsident der Kings League Germany, die am 12. April in Köln ihren ersten Spieltag veranstaltet.