Klassiker: Kompany hofft auf "Spektakel" und "Emotionen"

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hofft bei seinem ersten Klassiker gegen Borussia Dortmund auf "ein Spektakel. Ich würde mich freuen, wenn was los ist. Da darf für mich auch Emotion rein", sagte Kompany vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Er möge diese großen Spiele, ergänzte der 38-Jährige: "Das wird in der ganzen Welt geschaut. Es ist das größte Spiel der Saison, für den BVB – aber auch für uns. Es ist ein besonderes Spiel."

Zu Hause ist der BVB eine Macht, gewann acht von acht Spielen. Die Bayern wollen die Serie nun knacken. "Wir haben sehr viel Erfahrung, die Spieler haben in solchen Spielen gezeigt, dass sie es können. Wir wollen das Spiel gewinnen", betonte Kompany. Sein Team, das zuletzt sieben Pflichtspiele in Serie zu Null gewonnen hat, gehe "mit Selbstvertrauen raus. Wir wollen unser Spiel spielen. Das ist eine schöne Aufgabe für uns."

Auf die Aussage des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß, der Dortmund gar nicht den Titelkonkurrenten zugeordnet hatte, reagierte Kompany gewohnt gelassen. "Er kann alles sagen, was er will. Ich respektiere seine Meinung." Für ihn sei es jedoch weiter "ein Topspiel gegen ein Topteam".

Sportdirektor Christoph Freund sprach vom "größten Spiel der Bundesliga. Für uns ist es eine sehr, sehr spezielle Woche mit drei großen Spielen". Damit meinte er das 1:0 in der Champions League gegen Paris Saint Germain, den Kracher in Dortmund und den Pokal-Gipfel am Dienstag gegen Meister Bayer Leverkusen.

Personell kamen nach dem Sieg in der Königsklasse beim Rekordmeister keine neuen Probleme hinzu. Nach wie vor fehlen Joao Palhinha, Hiroki Ito, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic. "Bei Pavlo läuft es sehr gut. Wenn er eine gute Trainingswoche hat, wird es vielleicht für Heidenheim reichen", sagte Kompany. Die Partie gegen Heidenheim findet am 7. Dezember statt.