Kleindienst: Pokal-Tattoo bei WM-Titel

Tim Kleindienst hat einen ganz besonderen WM-Plan. Im Falle des Titelgewinns mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2026 würde er sich "zu 100 Prozent" den Weltpokal tätowieren lassen, sagte der Gladbacher Stürmer im Interview mit RTL/ntv und ergänzte: "Wenn das eintreten sollte, dann würde das Ding sofort irgendwo draufkommen."

Kleindienst trägt bereits mehrere Tattoos, seinen linken Oberarm etwa ziert eine Sanduhr. Sie erinnere ihn daran, "die Zeit, die mir bleibt, bestmöglich zu nutzen, und dass es sich lohnt, mehr zu tun als unbedingt nötig. Im Fußball, aber auch sonst im Leben", sagte er kürzlich bei 11Freunde.

Aktuell hat Kleindienst mit der DFB-Auswahl den Nations-League-Kracher gegen Italien mit dem Hinspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand vor der Brust. Die vielen Ausfälle gerade in der Offensive seien "schwer zu kompensieren", sagte der 29-Jährige, "aber ich glaube, der Trainer ist da gut genug, um das hinzubekommen".

Für ihn persönlich sei es "vielleicht eine Chance", bekannte Kleindienst: "Natürlich möchte man einfach zeigen, dass man auch zu Recht da ist und dass man auch in der Lage ist, auf dem Niveau mitzuhalten."