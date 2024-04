Kleinherne verlängert bei Frankfurt

Anzeige

Fußball-Nationalspielerin Sophia Kleinherne hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt verlängert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, unterschrieb die 24-Jährige für zwei Jahre bis 2026 beim Bundesliga-Vierten. In der laufenden Saison absolvierte die Innenverteidigerin 26 Pflichtspiele und stand dabei stets in der Startelf.

Im DFB-Dress bestritt Kleinherne bislang 27 Spiele und erzielte dabei einen Treffer. 2017 war die Verteidigerin aus Gütersloh zum 1.FFC Frankfurt, der 2020 mit der Eintracht fusionierte, gewechselt.